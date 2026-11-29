مانور سراسری زلزله و ایمنی، همزمان با سراسر کشور با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب آور در مدارس آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مانور سراسری زلزله و ایمنی با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان و فرهنگیان در مواجهه با حوادث طبیعی، به‌ویژه زلزله، و آموزش شیوه‌های صحیح پناه‌گیری و خروج اضطراری در مدارس شهرستان آبادان اجرا شد.

در این برنامه، دانش‌آموزان با به صدا درآمدن زنگ زلزله، نحوه پناه‌گیری در مکان‌های امن، محافظت از سر و گردن و تخلیه اصولی کلاس‌ها و ساختمان مدرسه را تمرین کردند.

آموزش‌های ارائه‌شده در این مانور، با هدف افزایش آگاهی عمومی، کاهش آسیب‌های احتمالی و تقویت فرهنگ ایمنی و مدیریت بحران در میان نسل آینده انجام شد.

برگزاری این مانور در مدارس آبادان، فرصتی برای سنجش میزان آمادگی مدارس و آشنایی عملی دانش‌آموزان با اقدامات ضروری در لحظات اولیه وقوع زلزله بود.