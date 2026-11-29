به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ️مرکز اردبیل عوض نخست مرکز اردبیل مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل گفت: ۲۲ بازیکن منتخب از سراسر کشور در نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی فلوربال در اردبیل گردهم آمده‌اند تا خود را برای حضور در رقابت‌های «کاپ آسیا» که اردیبهشت‌ماه سال آینده به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد، آماده کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل اظهار کرد: این اردو در سالن ورزشی «حجاب» شهر اردبیل به میزبانی هیات انجمن‌های ورزشی استان برپا شده و نیما شاه حسینی، امیرعطا زمزم، امیرعلی بدلی، علیرضا علیزاده، نیما رضایی پیله‌رود و امیررضا اکبرزاده ۶ ورزشکار اردبیلی حضور دارند.

نخست اضافه کرد: دعوت همزمان ۶ ورزشکار اردبیلی به اردوی تیم ملی، بیانگر ظرفیت و استعداد قابل توجه ورزش استان در رشته فلوربال و حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان و مجموعه هیأت انجمن‌های ورزشی استان در مسیر استعدادیابی، پرورش قهرمانان و توسعه ورزش قهرمانی است.

نخست ادامه داد: امیدواریم بازیکنانی اردبیلی حاضر در این اردوی آمادگی به عضویت تیم ملی فلوربال کشور درآمده و به همراه سایر اعضا با درخشش در مسابقات رقابت‌های کاپ آسیا پرچم پرافتخار ایران را به اهتزاز در بیاورند.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه، افزود: ارتفاع از سطح دریا، آب و هوای مطبوع و امکانات و زیرساخت‌های مناسب ورزشی و گردشگری باعث شده هر سال به ویژه در بهار و تابستان بسیاری از تیم‌های ورزشی از تیم‌های فوتبال لیگ برتری تا تیم‌های ملی وزنه‌برداری، کشتی، اسکی روی چمن و دوچرخه‌سواری اردوی آمادگی خود را در استان اردبیل برگزار کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به میزبانی اردبیل از اردو‌های آمادگی تیم ملی کشورمان در رشته‌های مختلف ورزشی، بیان کرد: بیشتر فدراسیون‌های ورزشی علاقه‌مند هستند اردو‌های آمادگی و مسابقات در رشته‌های مختلف ورزشی به میزبانی اردبیل برگزار شود.

نخست با تقدیر از حمایت‌های استاندار و دیگر مسئولان استان اضافه کرد: این اداره کل آماده میزبانی از اردو‌های تیم ملی و مسابقات ملی و بین‌المللی در تمام رشته‌های ورزشی است.

وی گفت: میزبانی از اردو‌ها و مسابقات ملی و بین‌المللی علاوه بر کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، در رشد و رونق اقتصادی منطقه و توسعه ورزش و توریسم ورزشی استان نقش بسزایی دارد.