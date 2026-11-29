رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد با اشاره به افزایش موارد آنفلوانزا و مسمومیت‌های الکلی خواستار نظارت‌های بهداشتی برای رسیدگی به تخلفات سلامت‌محور شد.

هشدار نسبت به افزایش موارد آنفلوانزا و مسمومیت‌های الکلی در بویراحمد

هشدار نسبت به افزایش موارد آنفلوانزا و مسمومیت‌های الکلی در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محسن اسدی در نشست شورای سلامت این شهرستان با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص‌های بهداشتی، نسبت به افزایش برخی تهدید‌های سلامت عمومی از جمله شیوع آنفلوانزا، مسمومیت‌های ناشی از الکل‌های تقلبی، حیوان‌گزیدگی و گاز منوکسید کربن هشدار داد.

۹۱۸ مورد مشکوک به آنفلوانزا در بویراحمد

اسدی با اشاره به آمار بیماری‌های تنفسی از ۲۳ آبان تا هفتم آذرماه اظهار کرد: در این بازه زمانی ۹۱۸ مورد مشکوک به آنفلوانزا به مراکز درمانی مراجعه کردند و ۱۱۲ نفر نیز به دلیل ابتلا به بیماری‌های شدید تنفسی بستری شدند.

وی افزود: طی دو تا سه روز اخیر نیز ۳۴ مورد بستری جدید ثبت شده که پنج نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

رئیس مرکز بهداشت بویراحمد با بیان اینکه از ۲۱ نمونه‌گیری انجام‌شده، ۱۵ مورد از نظر آنفلوانزا مثبت بوده است، گفت: در این بازه زمانی مورد مثبتی از کووید گزارش نشده و شواهد آزمایشگاهی از غالب بودن آنفلوانزا در موج فعلی بیماری‌های تنفسی حکایت دارد.

اسدی با اشاره به وضعیت نارنجی شهرستان و احتمال افزایش انتقال بیماری در محیط‌های پرتجمع، خواستار برگزاری نشست اختصاصی برای بررسی وضعیت مراکز آموزشی و اتخاذ تصمیمات لازم از جمله احتمال تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها شد.

وی رعایت بهداشت فردی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و تأمین تهویه مناسب در ادارات و اماکن عمومی را از مهم‌ترین راهکار‌های کنترل زنجیره انتقال بیماری عنوان کرد.

۲۴ مورد مسمومیت الکلی با برند‌های جعلی

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد در ادامه با هشدار درباره افزایش مسمومیت‌های ناشی از مصرف نوشیدنی‌های الکلی تقلبی بیان کرد: در موج جدید، برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از نام و بسته‌بندی برند‌های رسمی دارای مجوز سازمان غذا و دارو، اقدام به تولید زیرزمینی و توزیع محصولات جعلی می‌کنند.

وی افزود: از ۱۵ آبان‌ماه تاکنون ۲۴ نفر با علائم مسمومیت الکلی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که خوشبختانه مورد فوتی در این آمار ثبت نشده است.

اسدی با اشاره به ضرورت مقابله با عرضه این محصولات، خواستار تشدید نظارت بر برخی باغ‌های منطقه آبشار و سفره‌خانه‌ها و برخورد با مراکز عرضه غیرمجاز شد.

افزایش فوتی‌های مسمومیت با گاز منوکسید کربن

وی همچنین نسبت به افزایش موارد مسمومیت با گاز منوکسید کربن هشدار داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۲ مورد مسمومیت با این گاز و ۲ مورد فوتی ثبت شد، اما در سال ۱۴۰۵ تاکنون شمار مسمومیت‌ها به ۶۲ نفر و تعداد فوتی‌ها به چهار نفر رسیده است.

رئیس مرکز بهداشت بویراحمد این روند را هشداری جدی برای شهروندان دانست و بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و پیشگیری از انتشار گاز منوکسید کربن تأکید کرد.

ثبت ۸۵۵ مورد حیوان‌گزیدگی در هشت ماه

اسدی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به افزایش موارد تب مالت، بر ضرورت تشدید نظارت بر دامداری‌ها، مراکز عرضه فرآورده‌های لبنی و پیگیری وضعیت کشتارگاه‌های غیرمجاز دام در منطقه تنگاری تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به آمار حیوان‌گزیدگی در شهرستان گفت: در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۸۵۵ مورد حیوان‌گزیدگی ثبت شده است؛ این در حالی است که مجموع موارد ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴، یک‌هزار و ۱۴۴ مورد بوده است.

به گفته وی، افزایش موارد حیوان‌گزیدگی علاوه بر تهدید سلامت شهروندان، هزینه‌های قابل توجهی به نظام سلامت تحمیل می‌کند و مقابله با این معضل نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه شهرداری است.

درخواست تشکیل شعبه ویژه قضایی برای تخلفات بهداشتی

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد در پایان با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده‌های تخلفات بهداشتی برخی واحد‌های صنعتی و تولیدی اظهار کرد: متأسفانه پرونده‌هایی که از سوی مجموعه بهداشت در مراجع قضایی تشکیل می‌شود، در موارد متعددی به صدور حکم برائت منجر می‌شود.