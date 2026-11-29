هفتمین دوره جشن مهرانه با محوریت ازدواج و تشکیل خانواده ۱۱۰ زوج دارای معلولیت، با حضور دکتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، هفتمین دوره جشن مهرانه، ویژه ازدواج افراد دارای معلولیت، روز ۸ آذرماه ۱۴۰۵ به همت اداره کل سلامت شهرداری تهران در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از مدیران شهری، از ساعت ۹ شروع شد و در این مراسم ۱۱۰ زوج دارای معلولیت زندگی مشترک خود را آغاز خواهند کرد.

جشن مهرانه با هدف حمایت از تشکیل خانواده، تسهیل و ترویج ازدواج در میان افراد دارای معلولیت و تقویت نگاه جامعه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این گروه از شهروندان برگزار می‌شود.

این رویداد همچنین فرصتی برای تأکید بر ضرورت توسعه حمایت‌های اجتماعی، فراهم‌سازی زمینه مشارکت برابر و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت در جامعه به شمار می‌رود