شبکه دو سیما هم‌زمان با فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، با تغییر در برنامه‌های روزانه‌ی خود با ویژه‌ برنامه «شب عیدی» و مشارکت برنامه‌های «زمانه» و «عصر خانواده»، به استقبال جشن میلاد و تجلیل از مقام مادر می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دو برنامه‌ «زمانه» و «عصر خانواده» با همکاری یکدیگر، ویژه‌ برنامه‌ی «شب عیدی» را برای این مناسبت تدارک دیده‌اند.

این برنامه با حضور زوج‌های جوان و با برگزاری مراسم عقد، شنبه هفتم، یکشنبه هشتم و دوشنبه نهم آذرماه از ساعت ۱۸ روی آنتن می‌رود.

علاوه بر این ویژه‌ برنامه ، دیگر برنامه‌های شبکه نیز متناسب با این مناسبت پیش می‌روند.

«صبحانه ایرانی» با حضور مهمانان و آیتم‌هایی هماهنگ با این روز، فضایی شاد و درخور جایگاه حضرت زهرا (س) برای بینندگان فراهم می‌کند.

برنامه «زمانه» نیز با حضور کارشناسان، ابعاد گوناگون سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) را بررسی می‌کند.

برنامه‌ی «پاورقی» هم در این ایام با رویکردی منعطف و متناسب با حال‌وهوای مناسبت، موضوعات مرتبط را دنبال خواهد کرد.

بخش‌های مولودی‌خوانی نیز از دیگر تدارکات شبکه دو برای همراهی با جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) است.