ویژه‌برنامه ایران، در پناه حضرت زهراست به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، امروز و فردا در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،ویژه‌برنامه ایران، در پناه حضرت زهراست به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، امروز یکشنبه ۸ آذرماه ساعت ۱۵:۱۰ و روز دوشنبه ۹ آذرماه در دو نوبت ساعت ۱۱:۵۰ و ۱۵:۱۰ در رواق حضرت نجمه خاتون (س) برگزار خواهد شد. این ویژه‌برنامه شامل سخنرانی، دکلمه‌خوانی دختران نوجوان، اجرای گروه سرود، مدیحه‌سرایی، مسابقه و اهدای جوایز است.

برگزاری محافل معارفی و مذهبی در حرم مطهر رضوی

همچنین منبر ذکر فضائل امیرالمؤمنین علی (ع) روز یکشنبه ۸ آذرماه ساعت ۲۰:۳۰ در دارالقرآن الکریم (مدرسه دودرب) برگزار می‌شود. در این برنامه حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حامد کاشانی به سخنرانی می‌پردازد و سیدمهدی میرداماد نیز مدیحه‌سرایی خواهد کرد.

محفل اشک نیز روز یکشنبه ۸ آذرماه، برابر با ۱۹ جمادی‌الثانی ۱۴۴۸، از ساعت ۱۰:۳۰ در مسجد صدیقی‌ها، واقع در باب‌الهادی (ع)، برگزار می‌شود. قرائت زیارت عاشورا، اقامه نماز جماعت و مداحی و ذکر توسل با نوای حسن کاشانی از بخش‌های این محفل است.

برنامه‌های سخنرانی، زیارت و ادعیه در رواق امام خمینی (ره)

از دیگر برنامه‌های روز یکشنبه ۸ آذرماه در حرم مطهر رضوی، مراسم سخنرانی، قرائت زیارت و ادعیه در رواق امام خمینی (ره) است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، حجت‌الاسلام سیدرضا موسوی بایگی ساعت ۱۰:۲۰ سخنرانی می‌کند. همچنین ساعت ۱۷:۱۵ مراسم زیارت امین‌الله با قرائت ابراهیم قانع برگزار می‌شود و پس از آن، در ساعت ۱۷:۴۵ حجت‌الاسلام حامد کاشانی به سخنرانی می‌پردازد.

مدیحه‌سرایی سیدمهدی میرداماد، جعفرنژاد و احمدنیا نیز ساعت ۱۸:۱۵ برگزار خواهد شد و قرائت دعای نوزدهم صحیفه سجادیه با نوای مهدی زنجانی در ساعت ۱۹:۳۰ پایان‌بخش برنامه‌های اعلام‌شده این رواق خواهد بود.

همچنین در همین روز، حجت‌الاسلام محمدمهدی رجبی ساعت ۱۰:۲۰ در مسجد جامع گوهرشاد سخنرانی می‌کند و برنامه پرسمان دینی با موضوع «مدیریت رفتار با خانواده همسر» ساعت ۱۷:۱۵ در دارالحجه (عج) برگزار می‌شود.