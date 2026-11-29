به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸ آذر ماه) در پی تصویب قانون اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، گفت: جا دارد هم از نمایندگان محترم و هم از دوستانمان در وزارتخانه که همراهی کردند تا این قانون به یک قانون مکفی برای ارتقای وزارتخانه تبدیل شود، تشکر کنم.

وی اظهار کرد: البته این قانون اشکالات ساختاری را حل نمی‌کند و در یک فرصت مناسب حتماً باید به موضوعات ساختاری آن پرداخته شود. امیدوارم دولت محترم بعد از مسیر شورای نگهبان که قانون نهایی شد، در معرفی وزیر اطلاعات در این شرایط، ساعتی هم تاخیر نداشته باشد.