به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمود تنها معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران در آیین اختتامیه لیگ دانش‌آموزی جت در مجتمع حیات طیبه ساری گفت: ۲۲ هزار دانش‌آموز از سراسر استان، از رامسر تا گلوگاه، در این رویداد با هدف مشارکت دانش‌آموزان و با موضوع مصرف بهینه انرژی شرکت کردند.

دوستدار معاون جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین گفت: این موضوع یک فریضه است و در جامعه و به‌ویژه میان دانش‌آموزان، در زمینه تبیین و روشنگری غفلت‌هایی وجود دارد.

دبیر لیگ جهاد تبیین کشور با اشاره به ضرورت روشنگری در میان جوانان و دانش‌آموزان افزود: دانش‌آموزان در معرض حجم گسترده‌ای از اخبار و اطلاعات قرار دارند و انتشار اخبار نادرست و فعالیت برخی افراد برای جذب دنبال‌کننده، می‌تواند آنان را در معرض تهدید قرار دهد.

وی، تقویت تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای را برای مقابله با اخبار و اطلاعات نادرست ضروری دانست و گفت: دانش‌آموزان باید بتوانند در برابر جریان‌های رسانه‌ای از قدرت تحلیل و تشخیص برخوردار باشند.

دوستدار با تأکید بر نقش‌های مختلف دانش‌آموزان در خانواده، مدرسه و جامعه افزود: دانش‌آموز در کنار جدیت در تحصیل، باید نسبت به مسائل اجتماعی نیز مسئولیت‌پذیر باشد و در برابر ظلم و بی‌عدالتی بی‌تفاوت نماند.

وی ایجاد انگیزه و تقویت فرایند یاددهی و یادگیری فعال در مدارس را نیز از ضرورت‌های تربیت دانش‌آموزان پویا و مسئولیت‌پذیر عنوان کرد.