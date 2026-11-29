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۲۲ هزار دانشآموز مازندرانی از رامسر تا گلوگاه در لیگ دانشآموزی جهاد تبیین شرکت کردند؛ رویدادی که اختتامیه آن در ساری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمود تنها معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران در آیین اختتامیه لیگ دانشآموزی جت در مجتمع حیات طیبه ساری گفت: ۲۲ هزار دانشآموز از سراسر استان، از رامسر تا گلوگاه، در این رویداد با هدف مشارکت دانشآموزان و با موضوع مصرف بهینه انرژی شرکت کردند.
دوستدار معاون جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین گفت: این موضوع یک فریضه است و در جامعه و بهویژه میان دانشآموزان، در زمینه تبیین و روشنگری غفلتهایی وجود دارد.
دبیر لیگ جهاد تبیین کشور با اشاره به ضرورت روشنگری در میان جوانان و دانشآموزان افزود: دانشآموزان در معرض حجم گستردهای از اخبار و اطلاعات قرار دارند و انتشار اخبار نادرست و فعالیت برخی افراد برای جذب دنبالکننده، میتواند آنان را در معرض تهدید قرار دهد.
وی، تقویت تفکر انتقادی و سواد رسانهای را برای مقابله با اخبار و اطلاعات نادرست ضروری دانست و گفت: دانشآموزان باید بتوانند در برابر جریانهای رسانهای از قدرت تحلیل و تشخیص برخوردار باشند.
دوستدار با تأکید بر نقشهای مختلف دانشآموزان در خانواده، مدرسه و جامعه افزود: دانشآموز در کنار جدیت در تحصیل، باید نسبت به مسائل اجتماعی نیز مسئولیتپذیر باشد و در برابر ظلم و بیعدالتی بیتفاوت نماند.
وی ایجاد انگیزه و تقویت فرایند یاددهی و یادگیری فعال در مدارس را نیز از ضرورتهای تربیت دانشآموزان پویا و مسئولیتپذیر عنوان کرد.