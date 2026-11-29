نقش‌آفرینی زنان ایرانی در جنگ تحمیلی سوم و استمرار حضور آنان در اجتماعات شبانه جلوه‌ای از ایستادگی، آگاهی و وفاداری به میهن را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از میدان دفاع و پشتیبانی تا سنگر خانواده و خیابان‌های مقاومت.

زنان ایرانی در جنگ تحمیلی سوم سهمی پررنگ در دفاع از وطن داشتند.

حالا ۹ ماه است که بانوان و دختران ایرانی، دوشادوش مردان با حضور در اجتماعات شبانه چراغ همبستگی و مقاومت را روشن نگه داشته‌اند.

آنان با صدایی رسا به دشمن پیام می‌دهند که دفاع از ایران نه یک شعار، بلکه عهدی ناگسستنی است عهدی که نسل امروز زنان ایرانی پای آن ایستاده است.