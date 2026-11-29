در مراسم تجلیل از شهدای هنرمند استان قزوین، ضمن بزرگداشت جایگاه والای هنرمندان در دوران دفاع مقدس، بر ضرورت روایتگری هنری و رسواسازی دروغ‌های استکبار جهانی تأکید شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، دومین اجلاس شهدای هنرمند استان قزوین در سالن تبلیغات اسلامی برگزار شد؛ مراسمی که با هدف تجلیل از نقش‌آفرینی هنرمندان در دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار برگزار گردید. در این مراسم، از ۶۷ شهید هنرمند استان که در حوزه‌های مختلف از جمله تئاتر، موسیقی، خوشنویسی، نقاشی، عکاسی، نویسندگی، صنایع دستی و هنر تعزیه فعالیت داشتند، تجلیل شد.

تلاش برای ترویج فرهنگ مقاومت و پدافند غیرعامل

علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و اسلام استان قزوین در این مراسم اظهار داشت: «شهادت، هنرِ مردان خداست. ما تلاش کردیم ۶۷ شهید هنرمند را شناسایی کنیم؛ چرا که سهم هنرمندان در دفاع مقدس، سهمی قابل دفاع و ماندگار است.» وی افزود: «این اجلاس، نقطه آغاز حرکت ما برای تولید و انتشار محصولات فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ ایثار است. ما باید از این محافل به عنوان پدافند غیرعامل برای نشر ادبیات مقاومت استفاده کنیم.»

شهدا، ستاره‌های درخشان قزوین

احمد پور، معاون سیاسی استاندار با اشاره به جایگاه تاریخی قزوین گفت: «بر اساس فرمایش رهبری، شهدا همگی هنرمند هستند؛ زیرا راهی که انتخاب کردند، جلوه‌ای از هنر است. این شهدا ستاره‌های درخشان قزوین هستند که اگر امروز در میان ما بودند، تأثیرگذارترین مهره‌ها بودند.» وی همچنین با اشاره به نقش کلیدی شهدا در حفظ امنیت ملی و دفاع از کشور، افزود: «در عصر حاضر، روایتگری از شهدا، بهترین راه برای مقابله با توطئه‌های دشمن جهت فاصله گرفتن نسل جدید از انقلاب است.»

روایتگری هنر در دل میدان جنگ

سردار آتانی، فرمانده سپاه استان نیز در سخنان خود به جنبه‌های معنوی هنر در جنگ اشاره کرد و گفت: «هنرمند دارای روحی لطیف و حساس است؛ لذا بزرگ‌ترین هنر این هنرمندان، زمانی بود که در اوج احساسات خود، در میان زمخت‌ترین میدان‌های جنگ ایستادند و از جزییات زندگی گذشتند تا از دین و ملت دفاع کنند.»

وی در پایان با انتقاد از سیاست‌های دوگانه استکبار جهانی، افزود: «در حالی که مدعی صلح و حقوق بشر هستند، در کشورهای اسلامی و نزد کودکان غزه و مینایی، خون به راه می‌اندازند. وظیفه ما در این اجلاس، روایتگری هنر شهدا و در عین حال، رسواسازی دروغ‌های جهانی و نمایش‌های پوچ استکبار است.»