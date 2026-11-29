استاندار گیلان گفت: توجه به نقش‌آفرینی بانوان علاوه بر بهبود شرایط جامعه، سبب افزایش بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های اقتصادی خواهد شد.

در دیدار با بانوان شاغل در استانداری به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر در دیدار با بانوان شاغل در استانداری به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر در دیدار با بانوان شاغل در استانداری به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر در دیدار با بانوان شاغل در استانداری به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر در دیدار با بانوان شاغل در استانداری به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر در دیدار با بانوان شاغل در استانداری به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر در دیدار با بانوان شاغل در استانداری به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر در دیدار با بانوان شاغل در استانداری به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در دیدار با بانوان شاغل در استانداری به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) و روز مادر در سالن شهید انصاری استانداری، با تبریک این مناسبت به بانوان استان به ویژه مادران و همسران گیلانی، گفت: بانوان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، می‌تواند موجب بهبودی شرایط عمومی جامعه شود.

وی افزود: در حال حاضر سهم اشتغال بانوان متناسب با ظرفیت و جایگاه آن‌ها در جامعه نیست و باید زمینه حضور و نقش‌آفرینی بیشتر این قشر در عرصه‌های مختلف فراهم شود.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این استان، گفت: گیلان علاوه بر برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، از مزیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های گردشگری، صنعتی، کشاورزی و تجاری برخوردار است که استفاده از فکر، اندیشه و توانمندی بانوان می‌تواند به بروز این ظرفیت‌ها و بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های موجود کمک کند.

هادی حق‌شناس با تأکید بر اینکه تجلیل از بانوان نباید نمادین باشد، افزود: قدردانی واقعی از بانوان زمانی محقق می‌شود که جامعه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آن‌ها بیشتر توجه کند و زمینه حضور مؤثرشان در تصمیم‌سازی‌ها و عرصه‌های اجرایی فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه گیلان در بکارگیری بانوان در مسئولیت‌های مدیریتی، اضافه کرد: بر اساس آمار‌های موجود، گیلان در زمره استان‌های پیشرو در استفاده از ظرفیت بانوان در مناصب دولتی قرار دارد و بانوان در سطوح مختلف مدیریتی از جمله مدیران‌کل، فرمانداران و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی حضور دارند.

استاندار گیلان، رویکرد مجموعه مدیریتی استان در توجه به بانوان، استفاده از این ظرفیت ارزشمند برای پیشبرد امور در بخش‌های مختلف و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

هادی حق‌شناس با اشاره به حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف کشور، افزود: پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، دشمنان با تصور ایجاد خلأ و تضعیف اراده ملت ایران، خیال خام فروپاشی و نابودی ایران را در سر می‌پروراندند و گمان می‌کردند با ایجاد فشار و بهره‌گیری از شرایط پیش‌آمده می‌توانند به اهداف خود دست یابند، اما حضور آگاهانه و پرشور مردم در خیابان‌ها و صحنه‌های مختلف، تمامی محاسبات آنان را برهم زد.

وی گفت: مردم ایران با حضور یکپارچه و وحدت‌آفرین خود نشان دادند که پای آرمان‌های انقلاب اسلامی، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور ایستاده‌اند و در دفاع از ایران و حفظ دستاورد‌های انقلاب، لحظه‌ای تردید نخواهند کرد.

در ادامه این نشست، بانوان شاغل در استانداری گیلان نیز به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و مسائل خود را با استاندار گیلان در میان گذاشتند.