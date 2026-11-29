مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اصلاح شرایط انتخاب وزیر اطلاعات موافقت کرد که بر اساس آن، ضمن حفظ شرط تحصیلات در حد اجتهاد، امکان انتخاب افراد دارای تجربه در امور اطلاعاتی و حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت نیز فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی در حال برگزاری است، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، با ماده دو این طرح با ۱۹۱ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۶۴ نماینده حاضر موافقت کردند.

لازم به ذکر است که با پیشنهاد متفکر آزاد ماده دو طرح مذکور، اصلاح کل شد.

روح‌الله متفکرآزاد در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح ماده (۲) طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، با تأکید بر ضرورت تقویت توانمندی‌های تخصصی این وزارتخانه، پیشنهاد کرد شرط تحصیلات در حد اجتهاد در کنار مدرک کارشناسی ارشد حفظ شود تا امکان بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و باتجربه نیز فراهم باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از اصلاح قانون باید ارتقای عملکرد وزارت اطلاعات باشد، گفت: تحصیلات در حد اجتهاد یک مزیت محسوب می‌شود و نباید حذف شود؛ اما در کنار آن باید امکان استفاده از افرادی که از تخصص و توانمندی بالای اطلاعاتی برخوردارند نیز وجود داشته باشد. با پیش‌بینی مدرک کارشناسی ارشد در کنار شرط اجتهاد و همچنین در نظر گرفتن سوابق مدیریتی و هم‌ترازی سمت‌ها، می‌توان از ظرفیت نیرو‌های توانمند و باتجربه در بدنه وزارت اطلاعات استفاده کرد.

وی تأکید کرد: این اصلاحات ضمن حفظ جایگاه وزارت اطلاعات، زمینه ارتقای عملکرد آن در تراز سازمان‌های بزرگ امنیتی و اطلاعاتی جهان را فراهم می‌کند؛ از این‌رو از نمایندگان خواست با پیشنهاد مطرح‌شده موافقت کنند.

بر اساس ماده (۲) اصلاحی؛

بند (۱) ماده‌واحده قانون تعیین ضوابط و شرایط انتخاب وزیر اطلاعات مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، به شرح زیر جایگزین می‌شود:

۱. داشتن تحصیلات در حد اجتهاد یا کارشناسی ارشد، تخصص و تجربه در امور اطلاعاتی و حداقل ۱۰ سال سابقه سمت‌های مدیریتی میانی یا عالی، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶ و مقررات اجرایی آن و سمت‌های هم‌تراز در وزارت اطلاعات.