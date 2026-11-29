بیست و هشتمین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار محوری مدارس ایمن و جامعه تاب آور در دبیرستان توحید کیش برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰ کد خبر : ۵۹۷۹۸۷۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بیست و هشتمین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی مدارس با مشارکت دانش آموزان مدرسه توحید و امدادگران جمعیت هلال احمر کیش با شعار محوری مدارس ایمن و جامعه تاب آور برگزار شد.

دانش آموزان در این رزمایش با روش‌های خروج از کلاس درس در مواقع بروز زمین لرزه، قرارگیری درست در کلاس درس و کمک به دیگر دانش آموزان مصدوم در زمین لرزه آشنا شدند.