برگزاری بیست و هشتمین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی مدارس در کیش
بیست و هشتمین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار محوری مدارس ایمن و جامعه تاب آور در دبیرستان توحید کیش برگزار شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰ کد خبر : ۵۹۷۹۸۷۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بیست و هشتمین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی مدارس با مشارکت دانش آموزان مدرسه توحید و امدادگران جمعیت هلال احمر کیش با شعار محوری مدارس ایمن و جامعه تاب آور برگزار شد.
دانش آموزان در این رزمایش با روشهای خروج از کلاس درس در مواقع بروز زمین لرزه، قرارگیری درست در کلاس درس و کمک به دیگر دانش آموزان مصدوم در زمین لرزه آشنا شدند.
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