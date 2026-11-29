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تصادف زنجیرهای ۸ خودرو در محور سلماس _ ارومیه ۶ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر تصادف زنجیرهای چندین دستگاه خودرو در محور سلماس _ ارومیه اعلام شد.
حمید محبوبی افزود: در این حادثه ۸ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه سمند سورن، دو دستگاه پرشیا، دو دستگاه پژو ۴۰۵، دو دستگاه پراید، و یک دستگاه کامیون اسکانیا (کمپرسی) با یکدیگر برخورد کردند.
به گفته وی نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
این حادثه ۶ مصدوم داشت که مصدومین حادثه، پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.