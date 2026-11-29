همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مراسم جشن و محفل انس ذاکران و شاعران آیینی استان کرمان با حضور جمعی از مداحان، شاعران و فعالان عرصه فرهنگ اهل‌بیت (ع) در حسینیه ثارالله کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مراسم جشن و محفل انس ذاکران و شاعران آیینی استان کرمان با حضور جمعی از مداحان، شاعران و فعالان عرصه فرهنگ اهل‌بیت (ع) در حسینیه ثارالله کرمان برگزار شد.

در این مراسم، ذاکران و شاعران آیینی استان با اجرای برنامه‌های مداحی، شعرخوانی و همخوانی، ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت زهرا (س) ابراز کردند.

این محفل که هر سال همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود، فرصتی برای گردهمایی جامعه مداحان و شاعران آیینی استان و ترویج فرهنگ فاطمی و معارف اهل‌بیت (ع) است.

در بخش دیگری از این مراسم، یاد و نام قائد شهید امت نیز گرامی داشته شد و حاضران با اجرای برنامه‌های آیینی، بر تداوم مسیر فرهنگ اهل‌بیت (ع) و زنده نگه داشتن ارزش‌های مکتب فاطمی تأکید کردند.

مهدی صدفی، رئیس مجمع مداحان استان کرمان، در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری چنین محافلی، بر نقش مداحان و شاعران آیینی در انتقال معارف اهل‌بیت (ع) و تقویت فرهنگ فاطمی تأکید کرد.

همچنین جواد حسینخانی، رئیس کانون مداحان شهرستان کرمان، بر ضرورت استمرار برنامه‌های فرهنگی و آیینی و استفاده از ظرفیت جامعه مداحان و شاعران در ترویج معارف اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

این مراسم با اجرای برنامه‌های مختلف آیینی، شعرخوانی، مداحی و همخوانی و حضور جمعی از ذاکران و شاعران اهل‌بیت (ع) استان کرمان همراه بود.