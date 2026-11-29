به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید جمال موسویان در نشست شورای سلامت و بررسی طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به برنامه‌های اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اظهار کرد: سهم کهگیلویه و بویراحمد از این طرح مشخص شده و بخش عمده تعهدات آن تاکنون توسط منابع طبیعی انجام شده است، اما تحقق کامل برنامه‌ها به مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

وی افزود: دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان باید در اجرای برنامه‌های درختکاری و توسعه فضای سبز مشارکت کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت واحد‌های صنعتی و تولیدی تصریح کرد: شهرک‌های صنعتی و واحد‌های دارای مسئولیت اجتماعی باید برای اجرای تعهدات درختکاری وارد میدان شوند و جهاد کشاورزی نیز با ارائه آمار و اطلاعات کاشت نهال از سال ۱۴۰۱ تاکنون، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار و کشت گیاهان دارویی را پیگیری کند.

موسویان ادامه داد: راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نیز می‌توانند با تأمین عرصه از سوی منابع طبیعی، درختکاری ورودی روستاها، حاشیه جاده‌ها، اطراف آرامستان‌ها و زمین‌های ورزشی را اجرا کنند.

وی فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی را از دیگر محور‌های این برنامه دانست و گفت: آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و اداره‌کل ورزش و جوانان می‌توانند از ظرفیت مدارس، هنرستان‌های کشاورزی و پویش‌های مردمی برای توسعه فرهنگ درختکاری استفاده کنند.

پارک‌های زندگی در روستا‌ها توسعه می‌یابد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از برنامه‌ریزی برای احیای بوستان‌های روستایی و اجرای طرح «پارک زندگی» خبر داد و بیان کرد: بر اساس تفاهم‌نامه وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد بوستان‌های روستایی در ورودی روستا‌ها و اراضی عمومی پیش‌بینی شده است.

موسویان افزود: تأمین زمین و نهال این طرح بر عهده منابع طبیعی است و نظارت و نگهداری آن با همکاری بسیج سازندگی و دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود.

وی با اشاره به نام‌گذاری این بوستان‌ها به عنوان «پارک زندگی» خاطرنشان کرد: امکان کاشت نهال به نام شهدا، مشاهیر، دانشمندان و همچنین به مناسبت‌هایی مانند تولد فرزند و سالگرد ازدواج در این پارک‌ها فراهم است و پس از اجرا، برای نگهداری به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تحویل داده می‌شوند.

تسهیلات ۲۲۰ میلیونی برای کشت گیاهان دارویی

موسویان با اشاره به ظرفیت‌های جنگلی و طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، توسعه جنگلداری اجتماعی و اقتصادی را از برنامه‌های مهم این مجموعه عنوان کرد و گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی در بخش جنگلداری اجتماعی و زراعت چوب در حوزه جنگلداری اقتصادی دنبال می‌شود.

وی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر از ۱۰ درصد برای اجرای طرح‌های کشت گیاهان دارویی خبر داد و افزود: به ازای هر هکتار ۲۲۰ میلیون تومان تسهیلات با سه سال تنفس پرداخت می‌شود و بازپرداخت اقساط از سال چهارم آغاز خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برای توسعه زراعت چوب نیز تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با دستور معاون رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده که محدودیتی برای پرداخت آن اعلام نشده است.

موسویان با تأکید بر ضرورت ایجاد زنجیره تولید و فرآوری محصولات گیاهان دارویی اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ فرآوری می‌توانند با انعقاد قرارداد کشت قراردادی با کشاورزان و بهره‌برداران، محصولات تولیدی را به نرخ روز خریداری کنند و در تأمین بذر و نهاده‌های مورد نیاز نیز مشارکت داشته باشند.

وی اضافه کرد: بهزیستی و کمیته امداد نیز آمادگی دارند برای تولید نهال در مقیاس خانگی و روستایی به افراد تحت پوشش خود تسهیلات پرداخت کنند.

واگذاری ۳۰ ساله اراضی برای اجرای طرح‌های منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در بخش دیگری از سخنان خود، حل اختلافات قدیمی اراضی و مسائل ثبتی میان مردم و منابع طبیعی را از ظرفیت‌های اجرای این طرح‌ها دانست و گفت: واگذاری اراضی برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب قرارداد‌های ۳۰ ساله انجام می‌شود و در صورت عمل به تعهدات، امکان تمدید قرارداد وجود دارد.

موسویان با تأکید بر ضرورت توجه به عرف محلی در جانمایی طرح‌ها افزود: شورا‌های اسلامی، دهیاران، بخشداران و ریش‌سفیدان باید در فرآیند اجرای طرح‌ها مشارکت داشته باشند تا ضمن صیانت از حقوق مردم و منابع طبیعی، زمینه بروز اختلاف و تنش در مناطق روستایی کاهش یابد.