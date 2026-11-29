به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازی‌های هفته دوازدهم لیگ دسته یک فوتبال اعلام شد که به شرح زیر است:

دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵

*بعثت کرمانشاه - جزیره قشم

داوران: رسول اولیایی، حمیدرضا افشون، مسعود مرادی و حجت قپانوری ناظر: شاهو اصلانی

*هوادار تهران - شاهین بندرعامری

داوران: محمدعلی صلاحی، اسماعیل احمدی، سینا کوچکی و محمدرضا دلاوری ناظر: حمید نظری

*فولاد نوین خوزستان - سایپا

داوران: میلاد کهزادی، ابوالفضل بیات، حسین رحمتی زاده و محسن مرادیان ناظر: علی اکبر جهانی

* نفت بندرعباس - مس کرمان

داوران: میثم نظری، امین اسکندری، شهرخ دانشور و امید منفردیان ناظر: حسن یوسفی

سه شنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵

* مس رفسنجان - فرد البرز

داوران: فرهاد امینی، عباس یعقوبی، حمیدرضا سرتاج و امیر شریفی ناظر: مسعود فرح نیا

* آریو اسلامشهر - نیروی زمینی

داوران: امیر معصومی فر، وحید هلیرودی، امیر امیری و محمدمهدی جعفری ناظر: محمدحسن ابراهیمی

*پارس جنوبی جم - کاراگستر شبستر

داوران: ابراهیم موسوی، رشید پردل، محمدسعید ساعدی و فرشاد مولایی ناظر:پیمان فرخی مهر

*نفت گچساران - نفت مسجدسلیمان

داوران: هادی علی‌نیافرد، اکبر عمرانی، علی اسدی و وحید بایش ناظر: رحیم مهرپیشه