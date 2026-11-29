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داوران بازیهای هفته دوازدهم لیگ دسته یک فوتبال مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازیهای هفته دوازدهم لیگ دسته یک فوتبال اعلام شد که به شرح زیر است:
دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵
*بعثت کرمانشاه - جزیره قشم
داوران: رسول اولیایی، حمیدرضا افشون، مسعود مرادی و حجت قپانوری ناظر: شاهو اصلانی
*هوادار تهران - شاهین بندرعامری
داوران: محمدعلی صلاحی، اسماعیل احمدی، سینا کوچکی و محمدرضا دلاوری ناظر: حمید نظری
*فولاد نوین خوزستان - سایپا
داوران: میلاد کهزادی، ابوالفضل بیات، حسین رحمتی زاده و محسن مرادیان ناظر: علی اکبر جهانی
* نفت بندرعباس - مس کرمان
داوران: میثم نظری، امین اسکندری، شهرخ دانشور و امید منفردیان ناظر: حسن یوسفی
سه شنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵
* مس رفسنجان - فرد البرز
داوران: فرهاد امینی، عباس یعقوبی، حمیدرضا سرتاج و امیر شریفی ناظر: مسعود فرح نیا
* آریو اسلامشهر - نیروی زمینی
داوران: امیر معصومی فر، وحید هلیرودی، امیر امیری و محمدمهدی جعفری ناظر: محمدحسن ابراهیمی
*پارس جنوبی جم - کاراگستر شبستر
داوران: ابراهیم موسوی، رشید پردل، محمدسعید ساعدی و فرشاد مولایی ناظر:پیمان فرخی مهر
*نفت گچساران - نفت مسجدسلیمان
داوران: هادی علینیافرد، اکبر عمرانی، علی اسدی و وحید بایش ناظر: رحیم مهرپیشه