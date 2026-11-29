معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از هفته گذشته تاکنون نمونه‌های مثبت و مبتلایان به آنفلوانزا در استان به ۳۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ یحیی میرزاده افزود: در این مدت ۵۰ نمونه گیری از مراجعه کنندگان صورت گرفته که ۱۷ نمونه مثبت بوده است.

وی بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی، پیشگیری از انتقال بیماری و توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در زمینه بیماری کووید ۱۹ نیز، از ۱۳۰ نمونه گرفته شده، هشت نمونه مثبت بود که این آمار شش درصد کمتر از هفته گذشته است.

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یحیی میرزاده افزود: شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، رعایت اصول بهداشت فردی، استفاده از ماسک به ویژه برای افراد دارای علائم تنفسی، تأمین تهویه مناسب در فضا‌های بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه‌های هدف و افراد در معرض خطر از توصیه‌های نظام سلامت است.