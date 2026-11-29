گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای، ممنوعیت صادرات پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی زراعی را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، صادرات گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با رعایت شرایط و تایید مراجع ذی‌ربط همچنان مجاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات اجرایی کشور آمده است: پیرو دستورالعمل‌های آبان‌ماه با موضوع مستثنیات ممنوعیت صادرات کالا‌های فصول ۱ تا ۲۴ جدول ضمیمه آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ممنوعیت صادرات پیاز، گوجه فرنگی زراعی و سیب‌زمینی جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال می‌شود.

بدیهی است با عنایت به مفاد نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی صرفاً برای گوجه فرنگی زراعی با ردیف تعرفه ۰۷۰۲۰۰۱۰ بوده و صادرات گوجه فرنگی گلخانه‌ای با ردیف تعرفه ۰۷۰۲۰۰۲۰ (با اخذ نظر قرنطینه و اعلام نظر سیستمی نماینده جهاد کشاورزی مبنی بر گلخانه‌ای بودن گوجه‌فرنگی) بلامانع است.