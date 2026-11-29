به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صد و سیما، حمید ظهرابی با اشاره به اهمیت حفاظت از حیات‌وحش در فصل حساس قوچ و کل مستی اظهار کرد: با هدف بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و ایجاد هماهنگی و انسجام در فعالیت‌های حفاظتی، ضوابط ساماندهی و به‌کارگیری نیروهای داوطلب مردمی به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها ابلاغ شده است.



وی افزود: بر اساس این ضوابط، تمامی مراحل برنامه‌ریزی، فراخوان، ثبت‌نام، بررسی صلاحیت، گروه‌بندی و سازماندهی داوطلبان با مسئولیت ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها انجام می‌شود تا حضور نیروهای مردمی در کنار محیط‌بانان، هدفمند و اثربخش و در چارچوب برنامه‌های حفاظتی باشد.



معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت نظارت بر فعالیت گروه‌های داوطلب تصریح کرد: حضور حداقل یک محیط‌بان یا نیروی سازمانی معرفی‌شده از سوی اداره کل در تمامی گروه‌ها الزامی است و محدوده جغرافیایی، زمان و مدت فعالیت و شرح وظایف داوطلبان نیز باید پیش از آغاز برنامه مشخص و به آنان ابلاغ شود.



ظهرابی آموزش و آگاهی‌بخشی را از الزامات مشارکت داوطلبان دانست و گفت: آشنایی با قوانین و مقررات محیط زیست، اهمیت حفاظت از حیات‌وحش، الزامات ایمنی و نحوه گزارش‌دهی از جمله موضوعاتی است که باید پیش از آغاز فعالیت به داوطلبان آموزش داده شود. همچنین تمامی افراد موظف به پذیرش و رعایت تعهدات و ضوابط ابلاغی هستند.



وی با تشریح حدود وظایف نیروهای داوطلب خاطرنشان کرد: فعالیت این افراد در حوزه پایش عمومی، گزارش تخلفات احتمالی، شناسایی عوامل تهدیدکننده حیات‌وحش و فرهنگ‌سازی تعریف شده است و هرگونه برخورد مستقیم با متخلفان یا مداخله در امور اجرایی و انتظامی، خارج از حدود وظایف آنان و ممنوع است.



این مقام مسئول همچنین بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات ایمنی، امکانات ارتباطی و مدیریت شرایط اضطراری تأکید کرد و افزود: فعالیت گروه‌های داوطلب باید به‌صورت مستمر تحت نظارت ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها انجام شود و هرگونه فعالیت خارج از برنامه مصوب یا بدون هماهنگی با اداره کل مجاز نخواهد بود.



معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور گفت: مشارکت داوطلبان و تشکل‌های محیط زیستی فرصتی ارزشمند برای تقویت حفاظت از حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی است و سازمان حفاظت محیط زیست ضمن استقبال از این ظرفیت، بر ضرورت ساماندهی، آموزش و نظارت مستمر بر فعالیت‌ها تأکید دارد تا این مشارکت در مسیری ایمن، هماهنگ و اثربخش به حفاظت بهتر از تنوع زیستی کشور منجر شود.