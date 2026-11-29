پیکر جانباز شهید حسن مکسبی امروز در اصفهان تشییع و و در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانباز سرافراز ۷۰ درصد حسن مکسبی، روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵، پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات دوران دفاع از میهن، دعوت حق را لبیک گفت و به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

پیکر مطهر این جانباز شهید، امروز تشییع و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

همچنین مراسم بزرگداشت این شهید والامقام، روز دوشنبه ۹ آذرماه، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در مسجد فاطمیه، واقع در طوقچی، خیابان لاله جنوبی، سه‌راه فاطمیه برگزار می‌شود.

شهید حسن مکسبی، ۲۲ مهرماه سال ۱۳۳۴ در شهر اصفهان دیده به جهان گشود.

وی در ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۵۸، در جریان درگیری مسلحانه با عناصر گروهک کومله، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به درجه جانبازی نائل آمد.

در پی ملکوتی این جانباز پرافتخار، مسعود نیک‌بخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، با صدور پیامی، ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده معزز مکسبی، عروج این اسوه ایثار و فداکاری را تبریک و تسلیت گفت.