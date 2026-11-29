ابر نرم افزار آیگپ در راستای توسعه خدمات محتوایی و گسترش تولیدات فرهنگی و هنری، برنامه تصویری «نمایش‌خانه» را با محوریت گفت‌وگو با هنرمندان و فعالان تئاتر ایران به‌صورت اختصاصی پخش می‌کند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی آیگپ، برنامه تصویری «نمایش‌خانه» با هدف معرفی ظرفیت‌های هنر تئاتر، روایت تجربه‌های هنرمندان و بررسی دغدغه‌های فعالان این حوزه تولید شده و به‌صورت هفتگی در ابر نرم افزار آیگپ در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

این برنامه با رویکردی گفت‌وگومحور، میزبان چهره‌ها و فعالان عرصه تئاتر است و در هر قسمت به موضوعاتی همچون مسیر فعالیت هنری، تجربه‌های حرفه‌ای و چالش‌های دنیای تئاتر می‌پردازد.

فصل نخست این برنامه با عنوان «ماندن در صحنه»، هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۶ به‌صورت اختصاصی و انحصاری از طریق آیگپ پخش می‌شود.

تولید و انتشار این برنامه، بخشی از رویکرد آیگپ در توسعه خدمات محتوایی، حمایت از تولیدات تخصصی و فراهم‌کردن دسترسی کاربران به محتوای متنوع فرهنگی و هنری است.