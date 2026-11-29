معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به جایگاه دوم این استان از نظر ابتلا به تب مالت (بروسلوز)، از مردم خواست تا از مصرف لبنیات غیرپاستوریزه به عنوان یکی از عوامل آن بیماری اجتناب کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سعید صادقیه اهری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تشریح کرد: بر اساس آمار‌های سال ۱۴۰۴، استان اردبیل با میزان بروز ۷۴ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، در رتبه دوم کشور از نظر ابتلا به تب مالت قرار دارد.

وی مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی غیر پاستوریزه به ویژه محصول‌های تهیه شده از شیر خام یا تماس مستقیم با دام آلوده و ترشحات آن بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی را از مهم‌ترین راه‌های انتقال بیماری تب مالت برشمرد و بر رعایت توصیه‌های بهداشتی تاکید کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تاکید به همکاری دامداران با شبکه‌های دامپزشکی برای واکسیناسیون دام‌ها، رعایت اصول بهداشتی نگهداری و گزارش موارد مشکوک، از مردم خواست تا از محصول‌های پاستوریزه و دارای مجوز‌های بهداشتی استفاده و از مصرف گوشت و فرآورده‌های دامی تهیه شده از مراکز غیرمجاز خودداری کنند.

وی با بیان اینکه تب مالت جزو بیماری‌های قابل پیشگیری است، گفت: مراجعه فوری به مراکز درمانی و خودداری از خوددرمانی در صورت بروز علایمی مانند تب طولانی مدت، تعریق شبانه، ضعف، خستگی و درد‌های عضلانی و مفصلی ضروری است.

صادقیه اهری با ابراز تاسف از فوت اخیر یکی از اهالی استان اردبیل در پی ابتلا به تب مالت، اضافه کرد: این واقعه تلخ اهمیت تشخیص به‌هنگام، مراجعه سریع به مرکز درمانی و جدی گرفتن علائم بیماری را بیش از پیش نمایان می‌کند.

بیش از ۶۰ درصد بیماری‌هایی که انسان درگیر می‌شود و بیشتر بیماری‌های نوپدید، مشترک بین انسان و دام است.