رئیس کمیسیون انرژی مجلس بر لزوم تبدیل گاز‌های مشعل به ثروت ملی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های کشور تأکید کرد و گفت: اگر این منابع به‌جای سوختن در مشعل‌ها، به ثروت ملی بدل شوند، هم به توسعه صنایع پایین‌دستی کمک خواهد شد و هم آلودگی هوا به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ موسی احمدی با اشاره به اجرای طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل بیان کرد: گاز‌های همراه نفت از منابع ارزشمند انرژی کشور هستند و سوزاندن آنها به‌معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه ملی و ظرفیت اقتصادی صنعت نفت است.

وی افزود: جمع‌آوری، فشارافزایی و شیرین‌سازی این گاز‌ها می‌تواند ضمن کاهش آلودگی‌های محیط زیستی، خوراک موردنیاز صنایع و واحد‌های فرآورشی را نیز تأمین کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل تصریح کرد: ورود سرمایه‌گذاران غیردولتی به پروژه‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل اهمیت زیادی دارد، زیرا دولت به‌تنهایی نمی‌تواند همه منابع مالی موردنیاز برای اجرای این طرح‌ها را تأمین کند.

احمدی با تأکید بر اینکه طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل افزون‌بر آثار فنی و محیط زیستی، منافع اقتصادی و اجتماعی نیز دارند، گفت: باید با فراهم‌کردن مشوق‌های مناسب و رفع موانع سرمایه‌گذاری، زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود تا گاز‌های همراه نفت به‌جای سوزانده‌شدن، وارد چرخه تولید و ارزش‌آفرینی شوند.

وی با اشاره به سابقه پیگیری موضوع جمع‌آوری گاز‌های مشعل در نشست‌های ملی و تخصصی کمیسیون انرژی افزود: ما در کمیسیون انرژی با تشکیل کمیته‌های تخصصی، پیگیر قرارداد‌های امضاشده و میزان پیشرفت در مهار مشعل‌ها هستیم. گزارش‌های وزارت نفت، محیط زیست و شرکت‌های منطقه را به‌صورت مستمر دریافت و بررسی می‌کنیم تا از اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه در این بخش اطمینان حاصل کنیم.