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چهار دانشآموز آذربایجان غربی در المپیاد بینالمللی ریاضی سینگا موفق به کسب سه نشان برنز ویک دیپلم افتخار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، چهار دانشآموز آذربایجان غربی از شهرستان بوکان در المپیاد بینالمللی ریاضی سینگا موفق به کسب سه نشان برنز ویک دیپلم افتخار شدند.
کسب مدال برنز و دیپلم افتخار المپیاد بینالمللی ریاضی «سینگا» (SINGA) توسط چهار دانشآموز دبستان شهید سیفی شهرستان بوکان، جلوهای درخشان از استعدادهای نوظهور، پشتکار علمی و ظرفیتهای ارزشمند دانشآموزان آذربایجان غربی در عرصه رقابتهای بینالمللی است.
در این رقابت علمی، ژیلوان حیدری، فرهام فهیمی، رادین جوهری و محمد آرشا خضری، دانشآموزان مستعد دبستان شهید سیفی شهرستان بوکان، با اتکا به توانمندیهای ذهنی و قابلیتهای ریاضی خود، افتخاری ارزشمند رقم زدند و برگ زرین دیگری بر دفتر دستاوردهای علمی دانشآموزان این خطه افزودند.
المپیاد بینالمللی ریاضی «سینگا»، عرصهای برای سنجش تواناییهای ریاضی و محکزدن مهارتهای شناختی دانشآموزان در مواجهه با مسائل است؛ مجالی برای بهکارگیری استدلال منطقی، تفکر ساختاریافته، کشف الگوهای پنهان و دستیابی به راهحلهای خلاقانه. حضور در چنین رقابتهایی، افزون بر ارزیابی آموختههای علمی، زمینهای ارزشمند برای تقویت اعتمادبهنفس علمی، پرورش قدرت تحلیل و آشنایی با معیارهای رقابت در سطح بینالمللی فراهم میآورد.
این دستاورد علمی، اهمیت استعدادیابی هدفمند و غنیسازی فرصتهای یادگیری را نیز برجسته میکند؛ مسیری ارزشمند که با همت دانشآموزان، پشتیبانی آگاهانه خانوادهها و نقشآفرینی اثربخش معلمان و مجموعههای آموزشی، زمینه بالندگی نسلی اندیشهورز، نوآور و برخوردار از قدرت استدلال و تحلیل را فراهم میآورد.