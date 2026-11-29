به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، چهار دانش‌آموز آذربایجان غربی از شهرستان بوکان در المپیاد بین‌المللی ریاضی سینگا موفق به کسب سه نشان برنز ویک دیپلم افتخار شدند.

کسب مدال برنز و دیپلم افتخار المپیاد بین‌المللی ریاضی «سینگا» (SINGA) توسط چهار دانش‌آموز دبستان شهید سیفی شهرستان بوکان، جلوه‌ای درخشان از استعداد‌های نوظهور، پشتکار علمی و ظرفیت‌های ارزشمند دانش‌آموزان آذربایجان غربی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی است.

در این رقابت علمی، ژیلوان حیدری، فرهام فهیمی، رادین جوهری و محمد آرشا خضری، دانش‌آموزان مستعد دبستان شهید سیفی شهرستان بوکان، با اتکا به توانمندی‌های ذهنی و قابلیت‌های ریاضی خود، افتخاری ارزشمند رقم زدند و برگ زرین دیگری بر دفتر دستاورد‌های علمی دانش‌آموزان این خطه افزودند.

المپیاد بین‌المللی ریاضی «سینگا»، عرصه‌ای برای سنجش توانایی‌های ریاضی و محک‌زدن مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان در مواجهه با مسائل است؛ مجالی برای به‌کارگیری استدلال منطقی، تفکر ساختاریافته، کشف الگو‌های پنهان و دستیابی به راه‌حل‌های خلاقانه. حضور در چنین رقابت‌هایی، افزون بر ارزیابی آموخته‌های علمی، زمینه‌ای ارزشمند برای تقویت اعتمادبه‌نفس علمی، پرورش قدرت تحلیل و آشنایی با معیار‌های رقابت در سطح بین‌المللی فراهم می‌آورد.

این دستاورد علمی، اهمیت استعدادیابی هدفمند و غنی‌سازی فرصت‌های یادگیری را نیز برجسته می‌کند؛ مسیری ارزشمند که با همت دانش‌آموزان، پشتیبانی آگاهانه خانواده‌ها و نقش‌آفرینی اثربخش معلمان و مجموعه‌های آموزشی، زمینه بالندگی نسلی اندیشه‌ورز، نوآور و برخوردار از قدرت استدلال و تحلیل را فراهم می‌آورد.