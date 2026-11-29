کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با صدور هشدار زرد هواشناسی، سامانه بارشی جدیدی از امروز در استان زنجان فعال می شود که بخش اصلی فعالیت آن از بعدازظهر سه‌شنبه تا پیش از ظهر چهارشنبه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مرتضی قدیمی گفت: فعالیت سامانه کم و بیش تا اواخر هفته جاری ادامه پیدا می‌کند که بر این اساس هشدار هواشناسی صادر شده است.

قدیمی به هم استانی‌ها توصیه کرد: اکیداً از اتراق در کنار رودخانه‌ها طی روز‌های آتی و صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنند.

وی با اشاره به پیش بینی بارش برف در ارتفاعات استان گفت: همچنین هموطنان از سفر‌های غیر ضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات ایمنی مانند زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای هوای زنجان نیز طی روز‌های آینده کاهش می‌یابد و به صفر درجه خواهد رسید.

قدیمی گفت: دمای هوا طی شبانه روز گذشته در زنجان صفر و ۱۸، آب‌بر هفت تا ۱۳، قیدار سه تا ۱۶، خرمدره چهار تا ۱۸، ابهر ۲ تا ۱۹، زرین‌آباد سه تا ۱۵، خدابنده سه تا ۱۶، گرماب صفر تا ۱۶ و ماه‌نشان صفر تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.