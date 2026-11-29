به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پژوهشگران دانشکده شیمی دانشگاه تهران دکتر حسن سرشتی، عضو هیأت علمی دانشکدگان علوم و مریم سادات ارفع مکرمی، دانشجوی مقطع دکتری، با طراحی روشی نوین بر پایه میکروسیال مغناطیسی زیست‌پایه و فناوری فراصوت، امکان پایش فوق‌حساس پارابن‌ها را در آب لوله‌کشی، رودخانه و پساب تصفیه‌خانه شهری فراهم کردند؛ روشی که در ۱۵ دقیقه و با حلال‌های طبیعی، آلاینده‌های مختل‌کننده غدد درون‌ریز را با بازیابی ۸۹ تا ۱۰۰ درصدی اندازه‌گیری می‌کند.

دکتر سرشتی، سرپرست گروه تحقیقاتی، با اشاره به اینکه پارابن‌ها به‌عنوان نگه‌دارنده و آنتی‌باکتریال در طیف وسیعی از محصولات بهداشتی، آرایشی، دارو‌ها و برخی اقلام خوراکی مصرف و پس از مصرف و شست‌وشو از طریق فاضلاب‌های خانگی و صنعتی وارد چرخه آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌ شوند ، تاکید کرد: نگرانی علمی عمده پیرامون این ترکیبات، نقش آنها به‌عنوان «مختل‌کننده غدد درون‌ریز» است که می‌تواند تعادل طبیعی سیستم هورمونی انسان و سایر موجودات زنده را با اختلال مواجه کند، همچنین در فرآیند‌های معمول کلرزنی و گندزدایی آب آشامیدنی، احتمال تبدیل این مواد به فرآورده‌های کلردار با سمیّت و مخاطرات بالاتر وجود دارد ؛ بنابراین رصد پیوسته آنها شاخصی کلیدی در تضمین کیفیت و سلامت منابع آب به شمار می‌رود.

عضو هیأت علمی دانشکده شیمی افزود: چالش اساسی در مسیر پایش این دسته از آلاینده‌ها، غلظت بسیار ناچیز آنها (در مقیاس میکروگرم و نانوگرم بر لیتر) در کنار بافت پیچیده و ترکیبات مزاحم موجود در آب‌های محیطی است. دستگاه‌های پیشرفته کروماتوگرافی برای ثبت داده‌های دقیق در این غلظت‌های اندک، الزاماً به یک مرحله «پیش‌تغلیظ و جداسازی» وابسته‌اند؛ در حالی که شیوه‌های سنتی استخراج آزمایشگاهی عموماً نیازمند مصرف حجم‌های بالای حلال‌های آلی سمی، مراحل فیلتراسیون زمان‌بر و سانتریفیوژ طولانی هستند.

وی گفت : در این فرآیند، پس از افزودن مقدار اندکی از میکروسیال مغناطیسی به نمونه آب و تحت تابش امواج فراصوت، فرایند استخراج انجام و در مرحله بعد میکروسیال به وسیله یک آهنربا از آب خارج می‌شود. در پایان، پارابن‌های استخراج‌شده پس از واجذب و مشتق‌سازی، به‌وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف‌سنج جرمی (GC-MS) اندازه‌گیری می‌شوند.

دستاورد‌های اعتبارسنجی این روش نشان داد که چهار ترکیب متیل‌پارابن، اتیل‌پارابن، پروپیل‌پارابن و بوتیل‌پارابن با حد تعیین بسیار پایین (کمتر از یک میکروگرم بر لیتر) و تکرارپذیری با انحراف استاندارد نسبی کمتر از ۶ درصد قابل اندازه‌گیری هستند. سنجش پارابن‌ها در آب لوله‌کشی، آب رودخانه و پساب تصفیه‌خانه شهری، بازیابی رضایت‌بخش ۸۹ تا ۱۰۰ درصدی را نشان داد که کارایی بالای سامانه در نمونه‌های زیست‌محیطی را به اثبات می‌رساند. بر اساس ارزیابی‌های شاخص بین‌المللی سبزی تحلیلی (AGREE)، این روش امتیاز برجسته ۰.۶۶ از ۱ را به لحاظ کاهش مصرف مواد آلاینده، بهینه‌سازی انرژی و انطباق با اصول دوازده‌گانه شیمی سبز کسب کرده است.

نتایج کامل این پژوهش با عنوان «Ultrasound-assisted magnetic deep eutectic solvent microextraction for the selective determination of parabens in water» توسط مریم سادات ارفع مکرمی و دکتر حسن سرشتی در نشریه بین‌المللی (Microchemical Journal) انتشارات الزویر منتشر شده و در دسترس جامعه علمی قرار گرفته است.