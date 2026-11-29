بیست و هشتمین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی در مدارس استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با سراسر کشور، بیست و هشتمین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی با حضور دانش آموزان و فرهنگیان در مدارس استان خوزستان برگزار شد.

عبدالهی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: در این رزمایش که در بیش از هشت هزار مدرسه سراسر استان خوزستان برگزار شد، دانش آموزان شیوه‌های مقابله با زلزله، پناهگاه گرفتن و خروج اضطراری و ایمن در هنگام وقوع حادثه را به صورت عملی آموزش دیدند و مورد تمرین قرار دادند.

مدرسه نمادین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی با حضور جمعی از مسئولان، دانش آموزان، فرهنگیان و دستگاه‌های امدادی در مدرسه مائده کوی باهنر اهواز برگزار شد.