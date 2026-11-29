به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان در پیامی ضمن گرامیداشت این روز آورده است: هشت آذر، یادآور روزی است که رزمندگان اسلام در عملیات غرورآفرین طریق القدس، با توکل بر خدا و به فرماندهی مشترک ارتش و سپاه، شهر مظلوم بستان را پس از ماه‌ها اشغال رهایی بخشیدند و پرچم پیروزی را بر بلندای این سرزمین کهن برافراشتند.

محمد موالی زاده افزود: عملیات طریق القدس که امام راحل (ره) آن را فتح‌الفتوح نامید و در تاریخ دفاع مقدس، نقطه عطفی در آزادسازی مناطق اشغالی جنوب غرب کشور شد.

در این پیام آمده است: رزمندگان دلیر اسلام با تقدیم بیش از هزار شهید، ضمن آزادسازی بستان، تنگه راهبردی چذابه و ده‌ها روستای منطقه، حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع از خاک پاک میهن را از لوث وجود متجاوزان بعثی پاک کردند و برای نخستین بار در جنوب کشور، دشمن را به پشت مرز‌های بین‌المللی راندند. این پیروزی، حاصل وحدت ارتش، سپاه، بسیج، نیرو‌های مردمی و پشتیبانی بی‌بدیل نیروی هوایی و هوانیروز بود؛ وحدتی که امروز نیز چراغ راه ما در مسیر حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی است.

رزمندگان اسلام ۷ آذرماه سال ۱۳۶۰ در جریان جنگ تحمیلی شهر بستان را در عملیات طریق القدس از رژیم بعثی عراق باز پس گرفتند. عملیات طریق القدس با رمز یا حسین (ع) در غرب سوسنگرد و منطقه عمومی بستان آغازشد. عملیات طریق القدس طی ۱۴ روز با موفقیت کامل به پایان رسید و علاوه بربستان تا نقطه مرزی چذابه از وجود دشمن بعثی پاک شد.