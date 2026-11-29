استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حمایت از مراکز درمانی خیریه، ایجاد درآمد پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌های سلامت استان را نیازمند مشارکت جمعی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حمایت از مراکز درمانی خیریه، ایجاد درآمد پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌های سلامت استان را نیازمند مشارکت جمعی دانست.

رضا رحمانی در بازدید از بیمارستان خیریه امید ارومیه با بیان اینکه حمایت از تأمین تجهیزات پزشکی این مجموعه در دستورکار قرار دارد، افزود: تسهیل ورود تجهیزات از طریق منطقه آزاد ماکو و گمرک بازرگان پیگیری می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای مراکز درمانی خیریه و تدوین طرح‌های حمایتی برای بیماران خاص، خاطرنشان کرد: باید ظرفیت خیریه‌های حوزه سلامت تجمیع و از امکانات دولتی و شبه‌دولتی برای تقویت فعالیت آنها استفاده شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به مشارکت خیرین در تأمین تجهیزات پزشکی، آمبولانس و امکانات اورژانس نیز اشاره کرده و افزود: استفاده از ظرفیت مردمی و خیرین در توسعه خدمات درمانی استان با جدیت دنبال می‌شود.

رحمانی همچنین با اشاره به کمبود حدود دو هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی در استان، اضافه کرد: تکمیل بیمارستان ۶۰۰ تخت‌خوابی ارومیه با اعتبارات معمول ممکن است سال‌ها زمان ببرد و تسریع در اجرای آن نیازمند مشارکت خیرین، سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از منابع متنوع است.

وی در پایان، تجربه احداث و تکمیل بیمارستان خیریه امید ارومیه را الگویی ارزشمند برای اجرای پروژه‌های بزرگ درمانی دانسته و بر نقش اراده جمعی، برنامه‌ریزی و مشارکت مردم در توسعه زیرساخت‌های سلامت تأکید کرد.