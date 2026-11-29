در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر و زن مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور ایثارگران با حضور در منازل سه جانباز سرافراز از ایثار، فداکاری و مجاهدت‌های آنان تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر و زن عبدالرزاق میراب مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور ایثارگران به همراه مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با حضور در منازل سه جانباز سرافراز از ایثار، فداکاری و مجاهدت‌های آنان تجلیل کردند.

در این دیدارها ضمن قدردانی از سال‌ها ایثار و جانفشانی جانبازان بر پاسداشت مقام و منزلت خانواده‌های معظم ایثارگران تاکید شد.