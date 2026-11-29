مرکز پزشکی هسته‌ای کهگیلویه و بویراحمد، با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و رادیوداروها، خدمات متنوعی در زمینه تشخیص انواع بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان‌ها ارائه می‌دهد.

پزشکی هسته‌ای در کهگیلویه و بویراحمد، روایت دانشی که جان می‌بخشد

پزشکی هسته‌ای در کهگیلویه و بویراحمد، روایت دانشی که جان می‌بخشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مرکز پزشکی هسته‌ای استان، با هدف ارائه خدمات تخصصی تشخیصی و درمانی و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به استان‌های دیگر، از سال ۱۴۰۲ در بیمارستان امام سجاد یاسوج فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مرکز با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و رادیوداروها، خدمات متنوعی در زمینه تشخیص انواع بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان‌ها، و همچنین درمان بیماران مبتلا به سرطان تیروئید ارائه می‌دهد.

به گفته متخصص پزشکی هسته‌ای این مرکز، طی نزدیک به سه سال فعالیت، بیش از ۲۰ هزار بیمار از خدمات تشخیصی بهره‌مند شده‌اند و شمار اسکن‌های انجام‌شده نیز به بیش از ۲۹ هزار مورد رسیده است.

فعالیت ۱۷ نیروی متخصص و کادر درمانی در دو شیفت صبح و عصر، امکان ارائه خدمات به حدود ۴۰ تا ۵۰ مراجعه‌کننده در روز را فراهم کرده است.

از دیگر ویژگی‌های این مرکز، ارائه خدمات با تعرفه دولتی، امکان دریافت اطلاعات و هماهنگی تلفنی برای بیماران شهرستانی و کاهش دفعات مراجعه حضوری