پزشکی هستهای در کهگیلویه و بویراحمد، روایت دانشی که جان میبخشد
مرکز پزشکی هستهای کهگیلویه و بویراحمد، با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی و رادیوداروها، خدمات متنوعی در زمینه تشخیص انواع بیماریها، بهویژه سرطانها ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مرکز پزشکی هستهای استان، با هدف ارائه خدمات تخصصی تشخیصی و درمانی و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به استانهای دیگر، از سال ۱۴۰۲ در بیمارستان امام سجاد یاسوج فعالیت خود را آغاز کرده است.
این مرکز با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی و رادیوداروها، خدمات متنوعی در زمینه تشخیص انواع بیماریها، بهویژه سرطانها، و همچنین درمان بیماران مبتلا به سرطان تیروئید ارائه میدهد.
به گفته متخصص پزشکی هستهای این مرکز، طی نزدیک به سه سال فعالیت، بیش از ۲۰ هزار بیمار از خدمات تشخیصی بهرهمند شدهاند و شمار اسکنهای انجامشده نیز به بیش از ۲۹ هزار مورد رسیده است.
فعالیت ۱۷ نیروی متخصص و کادر درمانی در دو شیفت صبح و عصر، امکان ارائه خدمات به حدود ۴۰ تا ۵۰ مراجعهکننده در روز را فراهم کرده است.
از دیگر ویژگیهای این مرکز، ارائه خدمات با تعرفه دولتی، امکان دریافت اطلاعات و هماهنگی تلفنی برای بیماران شهرستانی و کاهش دفعات مراجعه حضوری
مرکزی که حالا با توسعه خدمات تشخیصی و درمانی، گامی مؤثر در مسیر دسترسی آسانتر مردم استان به خدمات تخصصی پزشکی و جلوگیری از اعزام بیماران به استانهای همجوار برداشته است.
پزشکی هستهای در تشخیص بیماریها به خصوص امراض قلبی، عروقی، ریوی و سنجش تراکم استخوان کاربرد بسیاری دارد و همچنین از رادیو داروها و روشهای هستهای برای درمان انواع سرطانها استفاده میشود.