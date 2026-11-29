دبستان ۶ کلاسه شهید علیرضا محمدی با ۳۰ میلیارد تومان هزینه در روستای پلارت بخش پیربکران شهرستان فلاورجان به بهره‌برداری رسید.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۹ کد خبر : ۵۹۷۹۸۵۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مدرسه با مشارکت بنیاد برکت و اداره کل نوسازی مدارس استان در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع ساخته شده و دارای سالن اجتماعات، آزمایشگاه و نمازخانه است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان در آیین افتتاح گفت: این مدرسه به نام شهید پاسدار علیرضا محمدی، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، نام‌گذاری شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز از رشد دو برابری سرانه آموزشی و ورزشی شهرستان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: دو زمین چمن مصنوعی درون‌مدرسه‌ای در روستا‌های تمندگان و سهروفیروزان بخش پیربکران با ۸ میلیارد تومان هزینه افتتاح شد.

رمضان رحیمی افزود: با بهره‌برداری از این دو زمین، شمار زمین‌های چمن مصنوعی درون‌مدرسه‌ای شهرستان به ۸ مورد رسید.

وی گفت: همچنین از ابتدای امسال تاکنون ۴۴ کلاس درس با هزینه ۱۲۰ میلیارد تومان ساخته و تحویل دانش‌آموزان شده است.