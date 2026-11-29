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هفته سیزدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری تیمهای لاتسیو و اینتر ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
فروزینونه - پارما
تورینو ۱ - ۲ لاتسیو
اینتر ۴ - ۰ جنوآ (گلهای اینتر: لائوتارو مارتینس در دقیقه ۲۹، مارکوس تورام ۴۰ و ۵۴ و پتار سوشیچ ۳ + ۴۵ - پنالتی)
* برنامه - یک شنبه ۸ آذر:
اودینزه - فیورنتینا
ساسولو - ناپولی
رم - مونزا
کومو - یوونتوس
* دوشنبه ۹ آذر:
لچه - آتالانتا
کالیاری - میلان
در جدول سری آ تیمهای لاتسیو با ۳۵، اینتر با ۳۲ و رم با ۳۰ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم میلان با ۲۷ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.