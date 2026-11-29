هفته سیزدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری تیم‌های لاتسیو و اینتر ادامه یافت.

هفته ۱۳ فوتبال سری آ ایتالیا / لاتسیو صدر را به اینتر نداد

هفته ۱۳ فوتبال سری آ ایتالیا / لاتسیو صدر را به اینتر نداد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

فروزینونه - پارما

تورینو ۱ - ۲ لاتسیو

اینتر ۴ - ۰ جنوآ (گل‌های اینتر: لائوتارو مارتینس در دقیقه ۲۹، مارکوس تورام ۴۰ و ۵۴ و پتار سوشیچ ۳ + ۴۵ - پنالتی)

* برنامه - یک شنبه ۸ آذر:

اودینزه - فیورنتینا

ساسولو - ناپولی

رم - مونزا

کومو - یوونتوس

* دوشنبه ۹ آذر:

لچه - آتالانتا

کالیاری - میلان

در جدول سری آ تیم‌های لاتسیو با ۳۵، اینتر با ۳۲ و رم با ۳۰ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم میلان با ۲۷ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.