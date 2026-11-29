در مراسمی ویژه از ۱۷۰ نفر از فعالان، قهرمانان و صاحب‌نظران عرصه ورزش استان قزوین به پاس تلاش‌هایشان در توسعه و ارتقای سطح ورزشی، تجلیل شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در این مراسم،از طیف‌های مختلف ورزش استان از جمله قهرمانان ورزشی، مربیان، مدیران باشگاه‌ها و فرمانداران قدردانی شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در این مراسم، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مقوله ورزش، اظهار داشت: ورزش در کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، به‌عنوان ابزاری برای ارتقای سلامت، افزایش نشاط و کاهش هزینه‌های نظام سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شناخته می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان، باشگاه‌های ورزشی را از موتورهای محرک سلامت در محلات دانست و افزود: حضور نزدیک به ۸۰۰ باشگاه ورزشی در نقاط مختلف استان، به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به امکانات دولتی کمتر است، ظرفیت بزرگی برای پوشش نیازهای ورزشی مردم محسوب می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان قزوین همچنین با اشاره به جایگاه رقابتی استان در بخش قهرمانی، خاطرنشان کرد: حضور ۲۰ تیم از استان قزوین در لیگ‌های مختلف ورزشی کشور، نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت بالای این استان در رقابت‌های باشگاهی است. وی در پایان بر لزوم تعامل گسترده میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای توسعه همه‌جانبه ورزش تأکید کرد.







استاندارد قزوین: ورزش، ابزاری کلیدی برای تقویت سرمایه اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

استاندار قزوین با تأکید بر نقش حیاتی ورزش در ارتقای سلامت جامعه، ورزش را فراتر از کسب مدال دانست و آن را ظرفیتی مهم برای افزایش امید، نشاط عمومی و ایجاد همگرایی اجتماعی برشمرد.

محمد نوذری با اشاره به پیگیری مستمر مسائل حوزه ورزش در استان افزود: «با وجود مشغله‌ها و چالش‌های مدیریتی، موضوع ورزش قزوین همواره در دستور کار بوده و جلسات مستمری برای بررسی مشکلات و حمایت از تیم‌های ورزشی استان برگزار شده است تا موانع فعالیت آن‌ها به حداقل برسد.»

وی با اشاره به حضور تیم‌های استان در لیگ‌های برتر کشور، تصریح کرد: «مشارکت تیم‌های قزوین در رقابت‌های ملی، علاوه بر افتخارآفرینی، باعث معرفی ظرفیت‌های استان و ایجاد شور و همبستگی اجتماعی در میان مردم می‌شود. ورزش هیچ ابزاری در ایجاد وحدت، انسجام و هم‌افزایی جامعه ندارد.»

استاندار قزوین همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش بانوان، گفت: «بانوان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و حضور چشمگیر آن‌ها در عرصه‌های ملی، آسیایی و جهانی، نشان‌دهنده توانمندی این بخش است. از این رو، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از ورزش بانوان باید در اولویت برنامه‌های اجرایی استان قرار گیرد.»





