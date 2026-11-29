مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات ۴ کیلومتر پایانی محور شهرکرد به شلمزار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، حسینی گفت: از ۳۲ کیلومتر این مسیر، ۲۸ کیلومتر تکمیل شده و در اختیار تردد قرار گرفته است.

وی افزود: برای تکمیل این طرح ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که با پیشرفت‌های مرحله‌ای، پرداخت‌ها انجام خواهد شد.

به گفته وی تمرکز اصلی اکنون بر احداث جاده‌های دسترسی، پل‌ها، زیرگذر‌ها و ابنیه‌های جانبی است تا این محور تا پایان سال ۱۴۰۶ به طور کامل آماده سفر شود.

حسینی گفت: این محور روزانه ۱۴ هزار تردد را در خود جای داده است.