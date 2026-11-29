بوستان خانواده ورامین با صرف ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه برای بهسازی و استانداردسازی، به بوستان اختصاصی «مادر» جهت حضور و نشاط بانوان تبدیل و از آن رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا مومنی شهردار ورامین گفت: علاوه بر تغییر نام این بوستان، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی، بازپیرایی و آماده‌سازی این بوستان هزینه شد تا با تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی مورد نیاز، محیطی مناسب، ایمن و در شأن بانوان و مادران شهر ورامین فراهم شود.

وی افزود: این اقدام در راستای پاسداشت مقام والای مادر، تکریم جایگاه زن در جامعه و توسعه فضا‌های اختصاصی و استاندارد برای حضور، نشاط و آرامش بانوان صورت گرفته است.

بوستان مادر در ظلع شمالی میدان امام خامنه‌ای ورامین واقع شده است.