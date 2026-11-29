به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیدجمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جلسه شورای اداری شهرستان بویراحمد، با اشاره به برنامه‌های طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و طرح‌های «ریشه تا ثمر»، «پارک زندگی» و «بوستان‌های روستایی» گفت: این طرح همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، و در قالب ۶ مرحله اجرا می شود.

موسویان افزود: سهم شهرستان بویراحمد از این پویش ۶۰۰ هزار اصله نهال است.

وی ادامه داد: در هر مرحله ۱۰۰ هزار اصله نهال در سطح شهرستان غرس می شود که تحقق این برنامه نیازمند همراهی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح طرح جنگلداری اجتماعی پرداخت و حفاظت مشارکتی از منابع طبیعی و بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌ها و منافع طبیعت را از مهم‌ترین اهداف و دستاورد‌های این طرح عنوان کرد.

موسویان با اشاره به حمایت مسئولان استانی و ملی از اجرای طرح جنگلداری اجتماعی و هماهنگی‌های انجام‌شده برای تسهیل ارائه تسهیلات به متقاضیان، خواستار حمایت ویژه بخشداران و دهیاران در زمینه ترویج، آموزش و جلب مشارکت عمومی برای اجرای این طرح شد.

فرماندار شهرستان بویراحمد نیز در این نشست با اعلام حمایت ویژه دولت و استاندار از برنامه‌های احیای جنگل‌های زاگرس، بر ضرورت مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های درختکاری تأکید کرد.

عباس بهشتی‌روی، همچنین با اشاره به اهمیت و نتایج اجرای طرح جنگلداری اجتماعی، خواستار هماهنگی و همراهی بخشداران و دهیاران برای ترویج فرهنگ مشارکت مردمی، به‌ویژه در میان جوامع روستایی شد و نقش مردم را در حفاظت و احیای منابع طبیعی مهم و اثرگذار دانست.