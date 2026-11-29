به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر در گام نخست و دوم نهضت عدالت در توسعه و تجهیز فضا‌های آموزشی، رتبه نخست کشور را به دست آورده است و با مشارکت خیران مدرسه‌ساز و مردم، روند توسعه فضا‌های آموزشی با شتاب دنبال می‌شود.

زارع افزود: سرانه فضای آموزشی استان که در آغاز فعالیت دولت در سطح مشخصی قرار داشت، در هفته دولت امسال از هفت مترمربع به ازای هر دانش‌آموز عبور کرد و امیدواریم بوشهر از نخستین استان‌هایی باشد که سال آینده به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت در این حوزه دست پیدا می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد‌های توسعه‌ای استان در دو سال باقی‌مانده از فعالیت دولت چهاردهم بیان کرد: تکمیل طرح‌های عمرانی و پیشران‌های اقتصادی در کنار توجه ویژه به اشتغال پایدار، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.