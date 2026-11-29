شبکه قرآن و معارف سیما با پخش محافل قرآنی و برنامه های زنده از اماکن مقدس، سخنرانی‌های مذهبی، مستند‌های موضوعی و برنامه‌های تبیینی، به استقبال سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در صدر برنامه‌های این ایام ، محافل زنده از حرم‌های مطهر اهل‌بیت (ع) قرار دارد.

برنامه «شبستان» از روز شنبه تا دوشنبه ۷ تا ۹ آذر ساعت ۱۷:۴۰، با پخش زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، میزبان سخنرانی علما خواهد بود.

این برنامه روز سه‌شنبه ۱۰ آذر نیز در همین ساعت، از حرم مطهر رضوی با قرائت دعای توسل روی آنتن می‌رود.

برنامه «رواق» نیز روز چهارشنبه ۱۱ آذر ساعت ۲۰:۰۵ ، به‌صورت زنده از حرم مطهر رضوی پخش می‌شود.

این برنامه با انعکاس حال‌وهوای حرم مطهر رضوی و مزار مطهر رهبر شهید، بهره‌گیری از تلاوت قرآن کریم ، مولودی خوانی و بیانات علما، پیوندی از معارف قرآنی، محبت اهل‌بیت (ع) و فرهنگ زیارت را به مخاطبان عرضه می‌کند.

برنامه زنده «یا کاشف الکرب» هم روز پنجشنبه ۱۲ آذر ساعت ۲۲:۳۰ ، از کربلای معلی پخش خواهد شد ، در بخش دیگری از برنامه‌های مناسبتی، تلاوت آیات نورانی قرآن کریم از جوار مزار مطهر رهبر شهید در آستان قدس رضوی، هر روز ساعت ۱۸:۴۰ پخش می‌شود.

شبکه قرآن و معارف سیما در بخش دیگری از تدارکات خود، سخنرانی رهبر شهید به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) را یکشنبه ۸ آذر، ساعت ۲۲، پخش می‌کند.

بازپخش این سخنرانی نیز روز دوشنبه ساعت ۹ صبح خواهد بود.

همچنین سخنرانی حضرت امام خمینی (ره) به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، دوشنبه ۹ آذر، ساعت ۱۹:۱۰، روی آنتن می‌رود تا مخاطبان بار دیگر با دیدگاه‌ها و رهنمود‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی درباره شخصیت بی‌بدیل دختر گرامی پیامبر اسلام (ص) همراه شوند.

مستند‌های موضوعی نیز بخش دیگری از برنامه‌های شبکه قرآن در این مناسبت را تشکیل می‌دهند.

مستند «مادران آسمانی» دوشنبه ۹ آذر، ساعت ۲۰:۰۵، به روی آنتن می‌رود و جلوه‌هایی از تکریم مقام مادر و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت را به تصویر می‌کشد.

مستند «از تبار ریحانه» هم سه‌شنبه ۱۰ آذر ساعت ۲۰:۰۵، روایتی از فعالیت بانوان در مناطق مختلف کشور در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و جهادی است؛ برنامه‌ای که با بازتاب تلاش‌ها و نقش‌آفرینی زنان ایرانی، جلوه‌هایی از الگو‌های زن مسلمان و حضور مؤثر بانوان در مسیر خدمت به جامعه را معرفی می‌کند.

در کنار ویژه‌برنامه‌های اصلی، قرائت حدیث شریف کساء از شنبه تا دوشنبه، ساعت ۱۲:۲۰، فضای آنتن شبکه قرآن را با عطر توسل و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) همراه می‌کند.

پخش تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، قرائت ادعیه و مناجات‌های مأثور، مولودی‌خوانی و سخنرانی علما نیز در ساعت‌های مختلف، از دیگر برنامه‌های شبکه قرآن و معارف سیما در گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خواهد بود تا در این ایام فرخنده، خانه‌های مخاطبان با نور قرآن و محبت خاندان پیامبر اکرم (ص) روشن شود.