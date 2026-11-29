رئیس مرکز حراست گفت: پژوهش باید به ارائه تصویری واقع‌بینانه از وضعیت آموزش و پرورش کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر را برای مدیران و مسئولان فراهم سازد. در این مسیر، استفاده از داده‌های معتبر، مطالعات میدانی و یافته‌های علمی باید بیش از گذشته در فرآیند‌های سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمجتبی هاشمی، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش، در نشست آموزش_پژوهش و تعاملات بین‌بخشی که در آستانه هفته پژوهش سال ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به اهمیت ارتقای جایگاه پژوهش در فرآیند‌های سازمانی، بر ضرورت توسعه مطالعات کاربردی، استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی و ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی تأکید کرد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش، با اشاره به اهمیت فعالیت‌های پژوهشی در آموزش‌وپرورش، بهره‌گیری از یافته‌های علمی و ارائه تصویری دقیق و واقع‌بینانه از مسائل این حوزه را ضروری دانست.

رئیس مرکز حراست، با تأکید بر رعایت چارچوب‌های مشخص در فعالیت‌های پژوهشی و تعامل با مجموعه‌های بیرونی، گفت: استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند به پیشبرد اهداف تربیتی کمک کند؛ مشروط بر اینکه این همکاری‌ها در چارچوب ضوابط مشخص، با هماهنگی و ارزیابی مستمر انجام شود.

پژوهش؛ زیربنای شناخت دقیق و واقع‌بینانه مسائل آموزش‌وپرورش

سیدمجتبی هاشمی با اشاره به پیچیدگی مسائل و تحولات حوزه تعلیم و تربیت اظهار داشت: مسائل آموزش و پرورش ماهیتی چندبعدی دارند و شناخت و تحلیل آنها مستلزم بهره‌گیری از رویکرد‌های علمی، جامع و مبتنی بر شواهد است. نمی‌توان با برداشت‌های محدود یا تحلیل‌های تک‌بعدی به شناخت صحیحی از مسائل این مجموعه دست یافت.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش افزود: برای مواجهه مؤثر با مسائل، باید از مرحله مشاهده و شناسایی ظواهر عبور کنیم و به بررسی ریشه‌ها، عوامل اثرگذار، روند‌های شکل‌گیری و پیامد‌های احتمالی آنها برسیم. هر اندازه شناخت ما از یک مسئله عمیق‌تر و دقیق‌تر باشد، امکان طراحی راهکار‌های پیشگیرانه و اثربخش نیز افزایش خواهد یافت.

هاشمی گفت: پژوهش باید به ارائه تصویری واقع‌بینانه از وضعیت آموزش و پرورش کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر را برای مدیران و مسئولان فراهم سازد. در این مسیر، استفاده از داده‌های معتبر، مطالعات میدانی و یافته‌های علمی باید بیش از گذشته در فرآیند‌های سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

پیشگیری مؤثر، نیازمند پژوهش‌های ریشه‌ای و آینده‌نگر است

رئیس مرکز حراست با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مأموریت‌های حراستی گفت: اگر هدف ما پیشگیری مؤثر از آسیب‌ها و صیانت از مجموعه آموزش و پرورش است، باید پیش از بروز یا گسترش مسائل، عوامل زمینه‌ساز آنها را شناسایی کنیم و بر اساس شناخت علمی، برای مواجهه با شرایط پیش‌رو برنامه و سناریو داشته باشیم.

وی افزود: مسائل اجتماعی، تربیتی و سازمانی دارای زمینه‌ها و عوامل متعددی هستند و برای تحلیل آنها باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روان‌شناختی و رسانه‌ای را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش‌های مسئله‌محور می‌توانند این امکان را فراهم کنند که به‌جای مواجهه مقطعی با پیامدها، بر شناخت و مدیریت عوامل شکل‌دهنده مسائل تمرکز کنیم.

هاشمی تأکید کرد: رویکرد مرکز حراست باید بر تقویت نگاه پیشگیرانه، آینده‌نگری و تقدم اقدامات ایجابی بر مواجهه صرفاً سلبی استوار باشد و پژوهش در این مسیر، یکی از ابزار‌های اصلی برای ارتقای توان کارشناسی و تصمیم‌سازی مجموعه خواهد بود.