به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عظیم سرافراز، مدیر آموزش و پرورش دزفول روز یکشنبه در زنگ زلزله در مدرسه شهید سوداگر دزفول بیان کرد: این مانور با حضور دستگاه‌های امدادی برگزار و گوشه‌ای از خدمات دستگاه‌های امدادرسان هنگام حادثه به نمایش گذاشته شد.

وی از همکاری دستگاه‌های امدادی با آموزش و پرورش برای ارایه آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان برای جلوگیری از خطرات ناشی از زلزله قدردانی کرد و افزود: باید همیشه آماده باشیم، زیرا حادثه به ویژه زلزله خبر نمی‌کند.

سرافراز گفت: با توجه به اینکه کشور ما زلزله‌خیز است باید سطح آمادگی، اطلاعات و هماهنگی ما به گونه‌ای باشد که هنگام وقوع حوادث به عنوان یک نیروی امدادگر شرایط را مدیریت و ضمن حفظ خونسردی و آرامش به دستگاه‌های امدادرسان اطلاع‌رسانی کنیم.

مدیر آموزش و پرورش دزفول یاد ۲ هزار و ۷۰۰ شهید دزفول از جمله ۷۱۳ شهید دانش آموز را گرامیداشت و برای رزمندگان جنگ تحمیلی سوم آرزوی موفقیت کرد.

حدود ۱۰۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف دزفول در حال تحصیل هستند.