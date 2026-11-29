۲۲ مگاوات برق نیروگاه خورشیدی آشوراده گمیشان تا پایان هفته وارد مدار می‌شود

در بازدید استاندار گلستان از روند ساخت نیروگاه خورشیدی ۳۲ مگاواتی آشوراده در شهرستان گمیشان، اعلام شد: ۲۲ مگاوات از ظرفیت این نیروگاه تا پایان هفته آماده بهره‌برداری و اتصال به شبکه توزیع برق کشور است.