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در بازدید استاندار گلستان از روند ساخت نیروگاه خورشیدی ۳۲ مگاواتی آشوراده در شهرستان گمیشان، اعلام شد: ۲۲ مگاوات از ظرفیت این نیروگاه تا پایان هفته آماده بهرهبرداری و اتصال به شبکه توزیع برق کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ۱۰ مگاوات باقیمانده این نیروگاه نیز طبق برنامهریزی انجام شده تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
بر اساس گزارش ارائه شده، این مزرعه خورشیدی با سرمایهگذاری بیش از ۱۳ میلیون دلار در حال احداث است که ۱۰ میلیون دلار آن از محل تسهیلات و حدود ۳.۵ میلیون دلار نیز از سوی بخش خصوصی تأمین شده است.
با تکمیل این طرح، ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر در استان گلستان افزایش یافته و گامی مهم در توسعه زیرساختهای انرژی پاک در شهرستان مرزی گمیشان برداشته خواهد شد.