به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راه و شهرسازی سبزوار گفت: در مجموع ۲ هزار و ۸۳۲ خانوار سبزواری متقاضی طرح سه و چهار فرزندی در سامانه وزارت راه و شهرسازی نام نویسی کرده‌اند که روند اعطای زمین به هزار و ۵۰۰ خانوار آنها در دست انجام است.

محسن برزویی افزود: تاکنون ۳۰۰ قطعه زمین در این طرح تحویل متقاضیان شده و هزار و ۲۰۰ قطعه دیگر هم در هفته‌های آتی آماده واگذاری است و هزار و ۳۳۲ متقاضی نیز در مرحله انتظارند که با تخصیص و تامین زمین مورد نیاز مشکل در حال رفع است و عزم دولت و و فرمانداری شهرستان سبزوار بر انجام و تحقق این طرح و اهداف آن است.

وی ادامه داد: مکان واگذاری زمین به هزار و ۵۰۰ متقاضی مرحله نخست طرح جوانی جمعیت در محل سایت ۱۱۴ هکتاری نهضت ملی مسکن به نام شهید مهدی ناصری در ضلع شرقی «توحیدشهر» سبزوار است.

برزویی گفت: قانون جوانی جمعیت طرح تشویق جوانان برای ازدواج و ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری است و برای این موارد حمایت‌ها و تسهیلاتی منظور شده است.

وی افزود: هم اینک پنج هزار متقاضی برای نهضت ملی مسکن در سبزوار وجود دارند که علاوه بر برخی متقاضیان که واحد‌های آنان در مراحل ساخت یا تکمیل شده است یک هزار و ۸۸۲ نفر از این تعداد که آورده اولیه نهضت ملی مسکن را واریز کرده‌اند در اولویت واگذاری مسکن قرار دارند و مشکل کمبود زمین در سبزوار از طریق الحاق زمین‌هایی در اطراف شهر در حال پیگیری است.

او ادامه داد: در ارتباط با طرح ۴۹۵ واحدی‌مسکن ملی انبوه ساز شهید موحدنیا در سبزوار هم علاوه بر پیگیری برای کاهش قیمت آن، واحد‌های فاز اول ودوم تحویل متقاضیان شده و مرحله سوم آن نیز تا انتهای سال به بهره برداری می‌رسد.

برزویی گفت: در سایت ۲۱ هکتاری شهید ناصرالدین باغانی ۴۰۸هکتار زمین به ۸۱۶ متقاضی تحویل شده که به صورت گروهی ساخت ۲ طبقه در حال احداث است و زیرساخت هایی، چون مخابرات، برق و گاز اجرا شده و، اما احداث شبکه فاضلاب آن تاکنون تکمیل نشده و برای اعطای تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند.

وی تصریح کرد: سایت ۴۰۰ هکتار شهر ریوند نیز در مرحله آماده سازی است که با تأمین زمین در این سایت ظرفیت لازم برای اجرای طرح‌های مسکن در سبزوار و داورزن در سال‌های آینده فراهم می‌شود.

وی بیان کرد: طرح آشیان نیز با هدف حمایت از زوج‌های جوان و تسهیل دسترسی آنان به مسکن استیجاری مناسب طراحی شده که ساخت ۲۵واحد مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان در این شهرستان هدف‌گذاری شده که در مرحله پالایش و تعین اجاره بهاست و سبزوار بدین لحاظ نیز بیشترین واحد را در سطح خراسان رضوی دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی سبزوار گفت: یکی از اقدامات این نهاد واگذاری زمین به برخی نهاد‌ها برای احداث ساختمان اداری و نیز توسعه فضا‌های آموزشی، انتظامی، ورزشی، سلامت، کتابخانه‌ای در راستای طرح‌های بازآفرینی شهری بوده است برای نمونه پارکینگ نفتکش‌ها به متراژ ۲۰هزار متر مربع پس از حدود پانزده سال پیگیری و واگذاری زمین آن هم انجام شده است.

برزویی افزود: پیگیری، تعیین تکلیف و حل موضوع مشکل اسناد مالکیت قطعات تفکیکی اراضی سجاد شهر بعد از پس از گذشت حدود دو دهه از صدور آنها یکی دیگر از این اقدامات موثر بوده است.