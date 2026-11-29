به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام روابط عمومی بهزیستی استان تهران، دو نوجوان ۱۰ ساله با نمایش توانمندی‌ها، استعداد ورزشی و آمادگی مطلوب خود در رقابت‌های ژیمناستیک استان تهران موفق به کسب مدال طلا شدند و با این افتخارآفرینی نام مرکز شبانه‌روزی یاوران روشن را در عرصه ورزش سربلند کردند.

این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش، پشتکار، تمرین مستمر و حمایت و همراهی مربیان و مسئولان مرکز در مسیر شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی فرزندان است.

کسب این افتخار ورزشی، علاوه بر نشان دادن توانمندی و ظرفیت‌های فرزندان تحت پوشش بیانگر اهمیت فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای حضور آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و ورزشی است.

بهادر مهکی رئیس بهزیستی رباط کریم ضمن تبریک این موفقیت به فرزندان افتخارآفرین مرکز، مسئول مرکز، مربیان دلسوز و مجموعه همکاران برای این قهرمانان کوچک آرزوی موفقیت، سربلندی و درخشش روزافزون در عرصه‌های ورزشی و زندگی کرد.