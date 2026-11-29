مهر و موم۲ نانوایی متخلف به دلیل گرانفروشی در یاسوج
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرونده ۲ نانوایی متخلف برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی یاسوج ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در جریان گشت مشترک نظارتی با حضور رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی یاسوج، بازرسان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه از نانواییهای شهر بازدید و بازرسی شد.
لقمانی نژاد افزود: این گشتها با هدف نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی، جلوگیری از گرانفروشی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد:در این بازرسیها، ۲ واحد نانوایی سنگک به دلیل عرضه نان با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب و ارتکاب تخلف گرانفروشی، پلمب شدند.
این گشتها با هدف نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی، جلوگیری از گرانفروشی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان ادامه خواهد داشت.