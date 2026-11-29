یک واحد سردخانه وبسته بندی و صادرات میوه با ظرفیت سالانه ۲ هزار تن و سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد تومان در ارومیه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یک واحد سردخانه وبسته بندی و صادرات میوه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در جاده بالانج ارومیه به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه با سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد تومان و در مدت سه ماه احداث شده و با ظرفیت سالانه ۲ هزار تن، در حوزه نگهداری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی فعالیت می‌کند.

با بهره‌برداری از این طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۵۰ نفر فراهم شده و صادرات محصولات آن به عراق، ازبکستان و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس در دستورکار قرار دارد.