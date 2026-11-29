مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌شرقی از پیشرفت ۹۷ درصدی طرح های نهضت توسعه عدالت آموزشی در شهرستان اهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،فرهودی محمدزاده با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی در آذربایجان شرقی گفت:در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی ۲۷۰ طرح در سطح استان تعریف شده که تاکنون ۲۳۰ طرح به مرحله تحقق رسیده است.

وی افزود:طرح های آموزشی شهرستان اهر نیز از پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی برخوردار هستند و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده تمامی این طرح ها به بهره‌برداری برسند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌شرقی از افتتاح و تحویل مدرسه شهید حسن باقری افشردی با زیربنای یک‌هزار و ۷۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش شهرستان اهر خبر داد.

فرهودی محمدزاده با اشاره به ساماندهی مدارس کانکسی در شهرستان اهر خاطرنشان کرد:تمامی مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز در این شهرستان ساماندهی شده‌اند و در حال حاضر هیچ مدرسه کانکسی مشمول این طرح در اهر وجود ندارد.