نماینده ولی‌فقیه در مازندران از پیش‌بینی حضور معتکفان در بیش از ۵۰۰ مسجد استان خبر داد و بر ضرورت تقویت برنامه‌های معرفتی و پاسخ‌گویی علمی به پرسش‌ها و شبهات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در نشست راهبری مراسم اعتکاف با اشاره به گسترش این آیین معنوی در استان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵۰۰ مسجد در سراسر مازندران میزبان معتکفان باشند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده مردم در برگزاری این مراسم افزود: حضور و همراهی مردم در کنار مسئولان می‌تواند شکوه و عظمت اعتکاف را در سطح استان نمایان کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر جنبه علمی و معرفتی اعتکاف گفت: این مراسم نباید صرفاً به حضور فیزیکی محدود شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بصیرت‌افزایی و پاسخ‌گویی علمی و شرعی به پرسش‌ها و شبهات معتکفان فراهم شود.

حجت‌الاسلام عسگری رئیس بنیاد نوجوانان استان نیز با ارائه گزارشی از آمار سال گذشته گفت: حدود ۴۳ هزار نفر از مردم مازندران در مراسم اعتکاف سال گذشته شرکت کردند که بیش از ۱۷ هزار نفر آنان دانش‌آموز بودند.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌زاده مدیر حوزه‌های علمیه مازندران هم از حضور یک‌هزار و ۵۰۰ مبلغ در مساجد استان خبر داد و افزود: این مبلغان با برگزاری دوره‌های آموزشی در بخش‌های مختلف، برای فراهم کردن فضای علمی و معنوی مناسب معتکفان تلاش می‌کنند.