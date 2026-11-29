به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در بازدید میدانی مسئول بند ۲۰ ماده ۵۵ شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران، شهردار ناحیه ۴ و رئیس اداره ساماندهی منطقه از بازار آهن و یراق‌آلات شادآباد، وضعیت بارانداز‌های این مجموعه و موانع ایجادشده در مسیر تردد شهروندان و وسایل نقلیه مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای ساماندهی این فضا‌های مزاحم اتخاذ شد.

این بازدید چندساعته با همراهی تعدادی از نمایندگان مراکز قضایی و انتظامی منطقه انجام شد و مسئولان ضمن گفت‌و‌گو با مالکان و متصدیان غرف، بر ضرورت رفع مزاحمت‌های موجود و ساماندهی بارانداز‌های این مجموعه تأکید کردند.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مالکان و متصدیان غرف به مدت ۱۰ روز فرصت خواهند داشت تا نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی بارانداز‌های موجود اقدام کنند و پس از پایان این مهلت، عملیات ساماندهی اجرایی خواهد شد.

در پایان این بازدید نیز نشست هم‌اندیشی مسئول بند ۲۰ ماده ۵۵ شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران، شهردار ناحیه ۴ و رئیس اداره ساماندهی منطقه با نمایندگان هیأت امنای بازار آهن و یراق‌آلات شادآباد برگزار شد و طرفین با هدف اجرای این طرح و ساماندهی وضعیت موجود، تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندند.